Intervista con il produttore italo-americano Nicolas Porcelli

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha iniziato la sua carriera nel teatro a New York a 18 anni, per poi passare al cinema indipendente e infine alla produzione. Ha vissuto a Los Angeles per un periodo, lavorando come attore e, prima di trasferirsi in Europa cinque anni fa. Nonostante il trasferimento, continua a collaborare principalmente con case di produzione americane grazie ai rapporti consolidati nel tempo. Il Ruolo delCreativo secondosi definisce un “creative producer”, sottolineando l’importanza della fiducia e della collaborazione nell’industria cinematografica. Si occupa principalmente dello sviluppo di sceneggiature e della ricerca di piattaforme adatte per i progetti, evidenziando le difficoltà nel far arrivare un progetto nelle mani giuste in un mercato dominato da grandi network come Netflix e Apple.