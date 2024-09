Ieri in Campania | lite tra clochard finisce in tragedia E’ allarme evasione dalle carceri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Le notizie principali indi, domenica 8 settembre 2024. Avellino – "Da quanto apprendiamo, un detenuto sarebbe evaso un serata dalla Casa Circondariale di Avellino". (LEGGI QUI). Benevento – Il cuore di Solopaca torna a battere forte con la Festa dell'Uva, giunta quest'anno alla sua 45esima edizione. Un evento atteso che, ogni anno, trasforma il borgo sannita in un vivace palcoscenico di colori, emozioni, sapori e tradizioni. (LEGGI QUI). Caserta – Ha aggredito un agricoltore che abita in una frazione di Sessa Aurunca (Caserta) e l'ha costretto ad accompagnarlo in auto a Napoli, con la minaccia di un cacciavite, il detenuto romeno 28enne del carcere di Carinola ancora ricercato dopo che due giorni fa è fuggito dall'ospedale di Sessa Aurunca, dove era stato condotto dalla polizia penitenziaria per una visita ambulatoriale. (LEGGI QUI).