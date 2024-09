Dalla Puglia per il test universitario studente circondato picchiato e derubato appena sceso dal treno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Milano, 9 settembre 2024 – Eraarrivato a Milanoper sostenere ild'ingresso al Politecnico. Il benvenuto non è stato dei migliori, per usare un eufemismo: loventenne è stato accerchiato nel mezzanino della fermata Centrale del metrò, subito dopo esseredalnella vicina stazione ferroviaria, econ calci e pugni per rapinargli un orecchino, un orologio, un paio di occhiali e lo zainetto che teneva in spalla. La fuga degli aggressori è durata poche ore: i tre marocchini di 20, 34 e 50 anni sono stati fermati dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia e portati in carcere. Il ragazzo è comunque riuscito a sostenere la prova all'università. Il raid Stando a quanto ricostruito, il ventenne èalle 7.