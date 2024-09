Brendan Gleeson ufficialmente nel cast di Spider-Noir

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024)neldiÈ ufficiale,è pronto per un ruolo importante nella prossima serie live-actiondi Prime Video. Variety aveva già riferito in esclusiva a luglio cheavrebbe preso parte allo show, ma il suo ruolo è stato ora confermato. I dettagli esatti sul personaggio disono tenuti segreti, ma si ritiene che interpreterà il cattivo principale.reciterà insieme al protagonista della serie Nicolas Cage nello show, che al momento è intitolato. Altri membri delincludono Lamorne Morris, Abraham Popoola e Li Jun Li. Secondo la sinossi ufficiale, lo show “racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (Cage) nella New York degli anni ’30, che è costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico supereroe della città”.