Arabia Saudita Mancini | I miei nazionali stanno in panchina durante il campionato

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nella Saudi League che ha ricoperto d’oro Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Milinkovic-Savic, Manè, Brozovic e Koulibaly, i calciatori locali faticano a trovare spazio. Non una sorpresa, ma un problema. E il Ct dell’, Robertol’ha fatto notare in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 con l’Indonesia. Martedì a Dalian il tecnico di Jesi guiderà i suoi giocatori contro la Cina, ma intanto a tenere banco sono le sue affermazioni. “I giocatori sauditi devono avere più spazio in– ha detto–, serve maggiore cooperazione tra federazione e la lega”. Nella Saudi Pro League ciascuna squadra può tesserare 10 stranieri e la maggior parte delle società ha riempito gli slot a disposizione. “I giocatori della nazionaledevono essere calciatori chiave dei loro club. Ho 20 giocatori seduti innelle partite di”, ammette.