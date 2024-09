Apple svela iPhone 16 | un nuovo modello che punta forte sull’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Questo è il nostro evento più importante dell’anno. Oggi qui ci sono persone da più di trenta paesi del mondo”. Con queste parole Tim Cook, nel suo ingresso sul palco dello Steve Jobs Theater nell’Park a Cupertino, ha inaugurato l’evento “it’s Glowtime”, dedicato ai nuovi16, all’Watch Series 10 e agli AirPods. Un momento molto seguito dagli appassionati tecnologia e che ha avuto come momento dila presentazione dei nuovi16 conpresenza dell’IA, oltre a una serie di nuove funzionalità specifiche presenti in iOS 18, e che solo su questidi nuova generazione raggiungono il massimo dell’espressione.Leggi anche: Glidi nuova generazione,16, potranno contare su un comparto fotografico migliorato, 48 megapixel main camera e fusion camera, e una Utrawide rivista anche per la fotografia macro.