Alburni nominati due medici di medicina generale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBuone notizie neglidove l’Asl di Salerno ha nominato ben duedi base che prenderanno servizio nella cittadina di Altavilla Silentina. A darne notizia, Palazzo di Città. Si tratta deiCarmelo Iuliano e Eleonora Graziuso che a breve prenderanno servizio in paese. Soddisfazione è giunta dal primo cittadino Francesco Cembalo. Altavilla Silentina, come decine di comuni dell’entroterra, ha affrontato non pochi disagi causati dalla carenza didina. L'articoloduedinaproviene da Anteprima24.it.