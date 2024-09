Usa e Argentina I mercati letti alle imprese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Due iniziative per aiutare gli operatori commerciali valtellinesi a entrare neidi Stati Uniti e dell’in maniera proficua. La Banca Popolare di Sondrio, nell’ambito dell’attività formativa organizzata dal Servizio Internazionale, riprende gli incontri a beneficio delle aziende interessate a migliorare le proprie conoscenze suiesteri. Venerdì 20 settembre, dore 15.3016.30, in collaborazione con la Italian American Chamber of Commerce Midwest, si terrà un webinar in lingua inglese dedicato al mercato del vino negli Usa, durante il quale, in vista del Vinitaly Usa. Il seminario verrà trasmesso tramite la piattaforma Webex e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 18 settembre tramite il modulo sulla piattaforma Business School (businessschool.popso.it).