Sinner appuntamento con la storia | contro Fritz la sfida per il titolo a New York

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Oggi, domenica 8 settembre, si scrive ladel tennis azzurro: tutta Italia sarà davanti a uno schermo per tifare Jannik, impegnato nella finale dello US Open 2024Taylor. L’altoatesino vuole farlo di nuovo dopo ilconquistato a inizio anno a Melbourne e ha intenzione di ribadire di essere il numero uno del mondo. Dopo aver battuto nell’ordine McDonald, Michelsen, O’Connell, Paul, Medvedev e Draper – assicurandosi di superare anche quota 10.000 punti nel ranking -, spera di mettere la ciliegina sulla torta e sollevare al cielo di Newil suo secondo Slam. L’avversario è assolutamente alla portata, anzipartirà nettamente favorito. C’è da dire però che affrontare un tennista americano nella cornice dell’Arthur Ashe Stadium, perlopiù in una finale Slam, non è affatto facile.