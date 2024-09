Senza patente guida ubriaco innesca un tamponamento e scappa | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Mesero (Milano) –un, ma la sua fuga è durata poco grazie alle tempestive indagini della polizia locale che hanno portato alla sua identificazione nel giro di poche ore. È accaduto l’altro giorno a Mesero. L’incidente, per fortuna, non è stato grave: danni ai veicoli e nessun ferito. Ma il conducente dell’auto, che ha tamponato quella che la precedeva, ha pensato bene di allontanarsi. In questi giorni è in corso il servizio associato tra i comuni di Marcallo, Mesero e Boffalora. Gli agenti sono stati allertati per il sinistro di Mesero e, giunti sul posto, scoprono che il conducente dell’auto che ha tamponato l’altra era sparito. Hanno cominciato a raccogliere alcune informazioni, in particolare sono riusciti ad ottenere la descrizione del veicolo e parte della targa.