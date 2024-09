Quando si dice toccare il cielo con un dito A Parma una mostra straordinaria vi porta tra le nuvole degli affreschi del Correggio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 8 settembre 2024), 5 set. (askanews) – Vivere il paradiso, tenendo i piedi ben ancorati a terra. Avere la sensazione di stare accanto agli apostoli, mentre Cristo scende dalad accogliere il discepolo prediletto, San Giovanni. Abituati ad ammirare gli, col collo rivolto all’insù,ha trovato un modo per cambiare la prospettiva. E attraverso l’uso della tecnica e della fotografia digitale, ridà nuova vita dopo 500 anni ai meravigliosidi Antonio Allegri, conosciuto come il. “Ilper un istante in terra” è l’installazione generata dal progetto fotografico di Lucio Rossi, all’interno del monumentale Refettorio del monastero di San Giovanni. Cinque castelli trae Piacenza.