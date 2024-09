Proteste a Santa Maria in Potenza | Non siamo cittadini di serie B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) "I residenti diinnon sonodiB. All’amministrazione comunale di Porto Recanati abbiamo segnalato varie criticità, tra cui la pulizia delle aree verdi, la sistemazione della pista ciclabile, la necessità di avere più parcheggi e un autovelox. Ma finora nulla è stato fatto". È arrabbiato e non poco il comitato di quartiereinformato dal presidente Luca Davide, dal vicepresidente Giuseppe Scocco e dal segretario Gabriele Muzi. I tre rappresentanti del quartiere se la prendono con il sindaco Andrea Michelini. "totalmente abbandonati a noi stessi – afferma il comitato –. Sembra che questo quartiere non faccia parte del territorio portorecanatese. I residenti ci hanno evidenziato tanti problemi e in più occasioni si sono appellati alle istituzioni locali, senza avere alcuna risposta.