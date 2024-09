MotoGp Marquez | Qualcuno lassù ha fatto cadere qualche goccia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (askanews) – “Forse oggidal cielo ha, forse Fausto Gresini. Questa vittoria è per la famiglia Gresini e per tutto il team”. Così MArc, lo spagnolo pluricampione del mondo del Team Gresini che ha vinto a Misano il secondo Gp consecutivo dopo Aragon. “Per me – ha proseguito – la cosa più importante è stata la velocità dopo la pioggia, quando mi sono trovato in testa ho cercato il passo. Sono stanco, ma le emozioni sono forti. Al traguardo ero felicissimo” ha detto. Nadia Gresini, team owner, è entusiasta: “Abbiamo corso con la livrea di Fausto, vederesul podio è incredibile. Sono tanto orgogliosa, vedere questi colori in pista e sul gradino più alto è un’emozione forte”. L'articolo: “ha” proviene da Ildenaro.it.