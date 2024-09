Maltempo Prato bomba d’acqua sui comuni medicei Il sindaco | Evento estremo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 – Fango per le strade, trasformate in torrenti, tombini saltati, allagamenti. Lache si è abbattuta suimedice a metà pomeriggio ha lasciato il segno: 71 millimetri di pioggia registrati dalla stazione meteo del Centro funzionale della Regione Toscana ad Artimino (il che significa 71 litri d'acqua per metro quadrato di terreno). Poco meno di 50 mm a Vaiano e Oste. A Comeana allagato il circolo Arci. Achiusi i sottopassi di Pratilia e della Questura lungo la Declassata (viale Leonardo Da Vinci), è necessario passare dalle rotonde sovrastanti.