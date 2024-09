Liv Morgan | Capisco perchè Rhea Ripley è arrabbiata anche io sarei arrabbiata se fossi al suo posto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 8 settembre 2024)sembra essere determinata a continuare la sua faida con Liva WWE RAW. Tuttavia, la WWE Women’s Champion vuole passare oltre. The Eradicator aveva infortunatol’anno scorso. Dopo diversi mesi di assenza, quest’ultima è tornata per intraprendere un “tour di vendetta”, durante il quale ha messofuori gioco per un po’, ha vinto il titolo del Mondo Femminile e ha “rubato” il suo fidanzato on-screen, Dominik Mysterio, e i Judgment Day. Nel suo percorso di vendetta controe Dirty Dom,e il suo Terror Twin, Damian Priest, hanno battuto la nuova coppia in un Mixed Tag Team Match a WWE Bash a Berlino. La 27enne ha successivamente sfidato la Campionessa del Mondo per un match titolato dopo averla schienata nella capitale tedesca.