Leoni Il futuro è già oggi

(Di domenica 8 settembre 2024) La partita Trestina-Pbonsi è divenuta quasi una classica delle fasi iniziali del campionato di serie D, girone E. Già nel 2022 e nel 2023, i giallorossi hanno infatti affrontato in settembre, alle primissime giornate, i bianconeri allo stadio Lorenzo Casini, conoscendo esiti tra loro discordanti: di segno negativo due anni or sono e più che soddisfacenti dodici mesi fa. Questo pomeriggio il viaggio in Umbria inaugura il cammino deitargato 2024-2025, a distanza di una settimana dall’eliminazione in Coppa Italia patita dal team di Calderini nella gara unica allo Stefano Lotti con la Sangiovannese che si è imposta con il punteggio di 2-0 (il Trestina si è invece distinto per l’affermazione a spese della Fulgens Foligno). Ieri mattina i giallorossi hanno sostenuto la seduta di rifinitura.