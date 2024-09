Lasciate perdere le tempeste emotive | Branko avvisa il segno dell' Ariete

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Ecco "Le stelle di", l'oroscopoperdi domenica 8 settembreOgni passaggioa Luna in Scorpione,che incide sul nostro mondo interiore, provocando anche, risveglia l'istinto e quella voglia irresistibile, tutta marziana, di provocare gli altri e voi stessi con azioni clamorose. Lo farete al tempo debito, oggi godetevi la vita, abbandonatevi a un sogno d'amore, provocate con malizia la persona a cui pensate. Mettete però in preventivo che non tutte le battaglie d'amore portano alla vittoria. Un viaggio. Toro Quest'estate avete sorpreso un po' tutti con un atteggiamento eccentrico, segnale che vi sono venute a noia le solite discussioni nel lavoro, in famiglia. Venere ha risvegliato in voi il desiderio di vivere una vita più leggera, senza per questo rinunciare alle ambizioni di successo.