Israele-Italia | le probabili formazioni

(Di domenica 8 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. Dopo il successo contro la Francia gli azzurri vogliono mantenere la vetta della classifica contro i modesti israeliani.si giocherà lunedì 9 settembre 2024 alle ore 20.45 presso la Boznik Arena di Budapest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta contro il Belgio ha già fatto capire ai padroni di casa che le possibilità di superare questo girone sono ridotte ai minimi termini. Nonostante ciò, la Nazionale di Hazan non ha intenzione di fare da semplice comparsa. C’era da riscattare almeno in parte la brutta uscita di scena da Euro 2024 contro la Svizzera, e gli azzurri lo hanno fatto nel migliore dei modi battendo sul proprio campo la Francia.