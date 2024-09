Il grande cuore di Sinalunga Raccolti 85mila euro per la nuova ambulanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Per la prima è fatta. E se è vero che già si pensa alla seconda, perché il tempo stringe, adesso è giusto festeggiare un traguardo che non era scontato, perché niente mai lo è, ottenuto grazie alla generosità di tante persone e realtà del territorio che hanno voluto rispondere presente. La Misericordia diha la sua attesa, indispensabile per continuare a operare nelle tante attività portate avanti e che hanno un valore fondamentale per la comunità sinalunghese. Mesi fa era stata lanciata una raccolta fondi perché, come disse la Governatrice della Misericordia di, Stefania Magnani, al nostro giornale, "dobbiamo sostituire due ambulanze una entro l’anno e l’altra nel 2025. Ce lo impone la legge regionale, unava infatti sostituita dopo 250mila chilometri oppure passati dieci anni.