Frediani abbattuta la palestra Nuovo impianto per l’estate 2025

(Di domenica 8 settembre 2024) Ruspe in azione per la demolizione dellaannessa all’edificio della storica scuola, in vista della realizzazione di unsportivo. Un intervento che, salvo imprevisti, si dovrebbe concludere alla fine della prossima settimana, prima dell’avvio delanno scolastico. "Dopo si passerà alla ricostruzione delle struttura – spiega l’architetto Maurizio Gianassi, progettista dell’opera – seguendo una tabella di marcia. Le opere dovrebbero concludersi a fine estate dell’anno prossimo". Un importante investimento sul territorio comunale, in particolare per il capoluogo, di circa 1 milione e 500 mila euro, per la quale il Comune ha ottenuto fondi del Pnrr per un importo di oltre un milione di euro, cui si vanno ad aggiungere circa 400 mila euro provenienti dalle casse comunali.