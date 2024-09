Doping estesi i termini del ricorso | indiscrezioni inquietanti nel giorno della finalissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Stasera un ragazzo di Sesto Pusteria reduce da nove mesi che avrebbero potuto dapprima esaltarlo come un toro e, poi, farlo ruzzolare nei meandridisperazione (ma lui, Sinner Jannik, di professione campionissimo non si è mai fatto turlupinare dalla vittorie né abbattere dalla sconfitte, proprio come insegna il poeta Rudyard Kipling), giocherà nuovamente per la gloria. Gloria che nel tennis significa conquista d'un major, ovvero di uno di quei quattro tornei denominati Slam che scolpiscono nel marmo la grandezza di un tennista. Quella di stasera è la seconda finale Slam dell'anno per Jannik dopo quella di Melbourne, l'ottava giocata nella storia da un tennista italiano (prima di Jannik toccò a De Stefano, Pietrangeli due volte, Panatta e Berrettini).