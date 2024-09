Corriere dello Sport – Kostic da Mourinho accordo Juve-Fenerbahce | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) 2024-09-08 17:00:46 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: Filipè sempre più vicino al. Approfittando del mercato turco, che chiude il prossimo 13 settembre, l’esterno dellantus è riuscito a trovare una nuova sistemazione, essendo fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta.lo aspetta. Filipal, è fatta Lantus ha definito in queste ore l’che porterà Filipa vestire la maglia deldi José. Trasferimento a titolo temporaneo per il laterale serbo, escluso nei giorni scorsi dalla lista Uefa dei bianconeri. Cristiano Giuntoli alleggerisce ulteriormente il monte ingaggi, chiudendo un’altra operazione in uscita, mentre l’ex Eintracht dovrebbe raggiungere Istanbul entro la giornata di domani.