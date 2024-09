Compromette l' armonia | Fedez parroci in rivolta per l' invito alla festa della Madonna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Che il nome disi sposi bene con le polemiche è cosa risaputa, ma che a sollevarle siano dei religiosi è un fatto nuovo. Il previsto arrivo del rapperConsolazione a Reggio Calabria il prossimo 17 settembre, appuntamento importante per i fedeli, ha scatenato un vero e proprio putiferio. La presenza del cantante, che negli ultimi mesi si è destreggiato tra serate in discoteca e dolci momenti con i figli Leone e Vittoria, non è stata accolta con entusiasmo dai. A riportare la vicenda è il CorriereSera. Don Giovanni Gattuso, parrocochiesa di San Nicola e Santa MariaNeve, ha scritto al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, una lettera dal titolo: "Espressione di dissenso sulla scelta degli eventi civili in occasione dei festeggiamentiBeata Vergine MariaConsolazione".