Carpi-Perugia 2-0 sfortunato esordio per il neo presidente Faroni

(Di domenica 8 settembre 2024)(Modena), 8 settembre 2024 – Serata no per ilsul campo del, proprio in occasione dell’dadi. Il Grifo parte con un filo di gas, quando accelera (troppe poche volte) dimostra di poter dare fastidio, ma il palo di Ricci è un segnale che è una giornata-no. Nella ripresa, i biancorossi osano troppo poco, mentre iltrova coraggio e passa al termine di una bella azione. Il raddoppio è nel recupero, con il Grifo in dieci perché Montevago si fa male e i cambi sono già esauriti. Ora ci sarà da fare i conti con i tanti infortuni in vista della gara di domenica col Gubbio. Il tabellino(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli (20’st Verza), Calanca; Contiliano (39’st Mazzali), Mandelli, Forapani; Cortesi (15’st Sereni); Saporetti (39’st Amayah), Gerbi (15’st Sall). A disp.