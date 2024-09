Basket in lutto | muore a 34 anni in un tragico incidente il cestista turco Ilkan Karaman

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Il mondo delè ilper la tragica morte di. Il 34enneè scomparso in unavvenuto a Datca, in Turchia, dopo essere stato investito da un automobile mentre era fermo sul marciapiede mentre aspettava un amico che stava facendo benzina. Come riporta il portalefaul, il guidatore del veicolo che ha investitoera presumibilmente in stato di ebbrezza. Il giocatore è morto sul colpo. Ala classe ’90,aveva vestito le maglie di molte delle principali squadre del campionato, tra cui quelle del Tofas Bursa, Besiktas, Galatasaray, Pinar Karsiyaka e soprattutto Fenerbahce, con cui ha vinto un campionato e una coppa di Turchia nella stagione 2013/14. Dopo una breve parentesi in Francia e a Taiwan, era tornato in Turchia, dove militava tra le fila del Cayirova Belediyesi, nella seconda serie turca.