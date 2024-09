Baseball serie A | ore 1030 e 15 le sfide con il Godo Capitan Accorsi dà la carica | | Athletics vale la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) BOLOGNA Dentro o fuori. Glidevono ottenere due vittorie, nella doppia sfida con, per conquistare lanel campionato diA di. Si gioca alle 10,30 e alle 15 al centro sportivo Pilastro di via Pirandello. Due vittorie per blindare lailo gialloverde, Lucanon si nasconde. "Ci apprestiamo – dice Luca – ad affrontare due partite da dentro o fuori. Sappiamo tutti bene cosa ci sia in palio e faremo di tutto per non farci scappare l’occasione per salvarci proprio in occasione dell’ultima giornata". Glisperano di contare sul tifo amici, anche se non mancheranno acciacchi e difficoltà. Diversi ragazzi non sono al meglio, ma stringeranno i denti perché sanno che il doppio confronto di oggi è troppo importante per lasciarsi distrarre da qualche malanno.