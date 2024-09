Antonella Clerici sta per tornare con È Sempre Mezzogiorno | ecco cosa cambierà nel tuo pranzo!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 8 settembre 2024)sta percon "È":nel tuo! Prepariamoci a ridere e cucinare insieme:torna per un'altra stagione di successi, avventure gastronomiche e nuovi giochi che promettono di tenere tutti incollati allo schermo! La nota conduttricesta per riconquistare i cuori dei telespettatori, portando nuovamente in vita i fornelli di È. La trasmissione, erede della gloriosa Prova del Cuoco, si sta preparando a riempire le giornate di chi ama unire il sapore della buona cucina all'entusiasmo del gioco con una rinnovata formula. Una combinazione vincente di ricette appetitose e divertimento ci aspetta nel palinsesto 2024/2025.