AEW | Swerve Strickland potrebbe assentarsi per un periodo

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri notte ad All Out nuovo capitolo (l’ultimo?) della durissima faida tra “e “Hangman” Adam Page. I due hanno dato vita ad un violento Lights Out Steel Cage Match conclusosi con la vittoria del Cowboy arrivata grazie ad un brutale sediata in testa che ha messo kodi pausa? Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, dopo la sconfitta subita ad All Out all’esito di un violento match, “dovrebbe prendersi undi pausa: “dovrebbeper un, forse lo farà anche Adam Page. Quandoha rinnovato ho sentito voci che parlavano di undi assenza”. Ad All Inha passato di mano l’AEW World Title e ieri notte ad All Out è stato protagonista di un durissimo Steel Cage Match. Forse ora è arrivato il momento di riposare un po’.