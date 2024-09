Accadde oggi 8 settembre | Michele De Nadai ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 8 settembre 2024) 8Deedricorrenze Con la Roma vinse due Coppe Italia, anche se nell’edizione 1980-’81 disputò una sola partita. Quattro stagioni in maglia giallorossa. Giocò anche nella Lazio e aveva debuttato in Serie A con il Milan. Chiuse la carriera nella Salernitana. L’8del 1954 nasceDe. Nel giorno del centenario dalla nascita di Giulio Melecchi, 18 presenze in Serie B tra Lucchese e Pisa.è il decimo anniversario dalla dipartita di Désiré Carré, il quale festeggiò due campionati e una Coppa di Francia con il Nizza. Venticinque anni fa ci lasciò Aleksandar Arandelovic, quarantasei presenze in Serie A tra Padova, Roma e Novara. Quel giorno l’Italia venne sconfitta a Napoli in rimonta dalla Danimarca, nella gara valida per le qualificazioni all’Europeo di Belgio e Olanda, con Diego Fuser all’ultima rete in maglia azzurra.