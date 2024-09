Venezia 81 Leone d’Oro a La Stanza accanto di Pedro Almodovar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) The Room next door (La) di(Spagna) ha vinto il81 per il miglior film. È interpretato da Tilda Swinton e Julianne Moore e racconta la storia di due amiche, una delle quali malata terminale decide di praticare l’eutanasia. Il film sarà distribuito nella sale italiane da Warner Bros. Pictures a partire dal 5 dicembre 2024. ‘Lasegue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (interpretata da Tilda Swinton), è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica.