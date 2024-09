Tre sindaci minacciati di morte E il Ministero risarcisce i Comuni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Trein carica nel 2023 sono statidi. Ora ildegli Interni ha riconosciuto ai rispettiviun’indennità per le intimidazioni subìte. In particolare, Omar Lavanna per conto dell’amministrazione di Mercatino Conca riceverà 6.942 euro, Francesca Paolucci (da pochi mesi ex sindaco) per conto del comune di Tavullia avrà 8.021 euro e Filippo Gasperi per il comune di Gradara è destinatario di 7.547 euro. Denaro che andrà alle tre casse comunali. Racconta il sindaco di Mercatino Omar Lavanna: "Io non lo sapevo nemmeno che ildestinasse dei soldi come forma di ’compensazione’ per le minacce ricevute da un sindaco. La mia vicenda risale all’autunno scorso. Ho ricevuto una lettera anonima trovata sotto una porta del municipio.