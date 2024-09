Taglio dei tassi di interesse attenzione a chiudere troppo in fretta la fase restrittiva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Quando e con quale velocità si abbasseranno idi? E’ una domanda che mi viene posta con frequenza da cittadini e imprenditori. Cerchiamo di fare un ragionamento. Oggi le banche centrali, come la Banca Centrale Europea (Bce) e la Federal Reserve (Fed) negli Stati Uniti, si trovano in una situazione complicata. Devono prendere decisioni difficili su come gestire la politica deiper curare l’inflazione. L’inflazione è leggermente sopra il 2%, un valore che generalmente le banche centrali considerano accettabile, ma c’è il rischio che possa salire di nuovo se non si agisce con. Di fronte a questo scenario, le banche centrali hanno iniziato o stanno per iniziare a riportare idi, e quindi il costo del denaro, a livelli normali: il livello considerato “neutrale”, cioè néalto nébasso e il 2-2,5%.