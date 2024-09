Spider-Man 4 | Andrew Garfield risponde alle voci sul suo ritorno nel sequel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 7 settembre 2024)-Man 4:sul suonelContinuano a circolaresui piani dei Marvel Studios e della Sony Pictures per-Man 4. Inizialmente avevamo sentito che l’idea era quella di raccontare una storia di strada che ruotasse intorno a Peter Parker e Daredevil che siano per combattere il sindaco Wilson Fisk mentre cerca di reprimere i vigilanti di New York. Sfortunatamente, i ritardi causati dagli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA dello scorso anno fanno sì che ildi-Man: No Way Home verrà distribuito tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Perché è un problema? Beh, se il primo termina con la creazione del Battleworld, la storia che ruota attorno al Kingpin del crimine non funziona più in un’ambientazione multiversale.