Qualificazioni sudamericane Mondiali 2026 | Rodrygo piega l’Ecuador pareggi per Uruguay e Colombia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Vittoria di misura per il Brasile nelleai, che si disputeranno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’undici di Juniorun buon Ecuador 1-0 grazie al gol decisivo dial 20?. Il talento del Real Madrid ha risposto da campione al mancato inserimento nella top 30 del Pallone d’oro e ha regalato un successo pesante per il Brasile, che sale al quarto posto, dei sei buoni per qualificarsi, in classifica togliendolo dallo scomodo sesto posto in cui si trovava. Ecuador che scende proprio in sesta piazza con 8 punti. Nelle altre partite arrivano dueper. Nell’ultima di Suarez finisce 0-0 con il Paraguay, mentre i finalisti di Copa America 2024 vengono fermati sull’1-1 da un buon Perù.