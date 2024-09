Odissea per una donna incinta | Tso illegittimo durante lo sfratto Vince in Cassazione dopo 20 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 – Fu un «abuso di tso», quello che venne fatto all’inquilina, in stato interessante,unoesecutivo. Lo ha stabilito la terza sezione civile della corte diche ha accolto il ricorso della protagonista, assistita dall’avvocato Vittorio Amedeo François, contro un medico e l’Asl Toscana Centro, rimandando il fascicolo a nuova composizione della corte d’appello affinché si pronunci «anche sulle spese del giudizio di legittimità». A causa del tso «fuorilegge», anche il feto, per via della somministrazione del calmante, forzata e contro la volontà della madre, avrebbe ricevuto d. I fatti risalgono al 3 dicembre del 2004, nei pressi di Firenze: quel giorno, la forza pubblica ha il compito di eseguire loma laesibisce una certificazione del proprio ginecologo che le intima trenta giorni di riposo per minaccia di aborto.