Nuova console portatile retrogames da Anbernic

(Di sabato 7 settembre 2024) Oggigiorno quando si parla diportatili, il primo e forse unico nome che viene in mente è quello di, azienda specializzata nella produzione diportatili in grado di emulare giochi delle passate generazioni, dal Nintendo e Super Nintendo, al Mega Drive e Master System, passando naturalmente per Dreamcast, PlayStation ed altre ancora. L’azienda annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato di unanota con il nome di RG406V, il cui design è ispirato al Game Boy ma dalle forme più arrotondate, con tanto di due stick analogici e dorsali posteriori.daL’RG406V sarà disponibile in tre colorazioni: bianco avorio, nero trasparente e grigio.