Nicola e Rosaria chi erano i genitori di Beppe e Rosario Fiorello

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)sono i genitori di, Catena e Anna. Due figure importantissime nella vita dello showman siciliano, ma anche dei suoi fratelli, Catena e Anna. Proprio Catena, scrittrice, autrice e conduttrice, dalle pagine del Corriere della Sera ha condiviso un ricordo speciale di mamma. “Mamma è nata a Giardini Naxos ed era invidiata per la bellezza. Aveva un’eleganza naturale: con le due cose in croce che possedeva, riusciva a essere splendida. Oggi, a 86 anni, è rimasta uguale. Suo padre era ciabattino e quando la moglie si ammalò e fu ricoverata a Messina, non aveva i soldi per fare quei 50 chilometri e, intanto che li racimolava, non fece in tempo a rivederla viva. Dopo la morte della moglie, impazzì dal dolore e mia madre, che aveva sei anni, fu cresciuta dalla nonna.