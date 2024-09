Montagne di rifiuti abbandonati in riva al fiume dopo il pic-nic di Ferragosto | il Comune si accolla la pulizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Vigevano (Pavia) – Sarà ildi Vigevano adrsi le spese per ripulire il greto del Ticino sul quale,i festeggiamenti dello scorso, erano state abbandonatedi. Un atto sconsiderato da parte di chi, arndo sulle sponde delper il tradizionale pic-nic, avrebbe invece dovuto portare via iprodotti. Che, al contrario sono statisulle spiagge di ghiaia in un momento nel quale la portata delAzzurro era molto bassa. Oggi, con le condizioni meteo che stanno variando, potrebbe alzarsi in pochissimo tempo “spazzando“ via i. Così il sindaco Andrea Ceffa ha deciso di rompere gli indugi e procedere anche se, tecnicamente, l’intervento spetterebbe all’azienda che da poco ha concluso i lavori per la costruzione del nuovo viadotto.