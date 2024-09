Minacce alla ex compagna poi la insegue per le vie del centro Arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora un arresto per stalking nel Salento. Lee le aggressioni erano continuate anche dopo il divieto di avvicinamento e, per questa ragioni, è scattato il provvedimento da parte della Polizia di Lecce. Nella nottata scorsa, quella del sei settembre, infatti, gli agenti leccesi, durante il servizio di controllo del territorio, transitando per le vie delcittadino del capoluogo salentino, hanno scorto improvvisamente una donna visibilmente agitata e spaventata che stava chiedendo aiuto, mentre era inseguita a breve distanza da un uomo che le inveiva contro con fare minaccioso.