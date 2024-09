Meloni non si può abbandonare l' Ucraina al suo destino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) "Se saltano le regole di diritto internazionale avremo una moltiplicazione delle crisi e il caos". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corso del Forum Teha di Cernobbio. "L'ho detto anche ai miei omologhi di Cina - ha aggiunto-. L'unica cosa che non si può fare èl'al suo. E questa è la scelta che sta attuando l'Italia e che non cambierà". "Non ho mai cambiato idea sull'e all'Italia viene riconosciuta una postura seria. Penso che non si deve mollare e non si deve mollare l'al suoperché questo porterà caos e non pace. E non penso affatto che ildella guerra insia segnato", ha poi detto."Con Zelensky abbiamo discusso di come continuare a lavorare per arrivare a una pace giusta".