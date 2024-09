Loredana Bertè sta male e salta la data del concerto | cosa succede

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 7 settembre 2024)doveva essere la regina della serata a Capri, ma il sipario è calato prima ancora di alzarsi. La cantante, conosciuta per la sua tempra di ferro, non sarà sul palco a causa di un malore che l’ha costretta a fermarsi. Lo staff ha ufficializzato la notizia lasciando con il fiato sospeso chi aspettava di vederla in azione. Il campanello d’allarme di Mantova Non è la prima volta cheBerté mostra segnali di stanchezza. Il 31 agosto, a Mantova, ilera iniziato con un ritardo di 35 minuti, e la situazione non era certo delle migliori. Dolori all’addome l’avevano tormentata per tutto il giorno, e il caldo soffocante non ha certo aiutato. Nonostante tutto, aveva stretto i denti e si era esibita, ma non era la solita: seduta spesso sul palco, un’immagine ben lontana dall’artista instancabile che i fan conoscono.