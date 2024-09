Linee Educazione civica | 33 ore svolte da docenti contitolari con valutazioni periodiche e finali

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 7 settembre 2024) La Legge prevede che l'sia insegnata per almeno 33 ore l'anno in ogni ciclo scolastico. Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento è affidato, intà, adella classe/del consiglio di classe, tra i quali è individuato un coordinatore. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato aidelle discipline giuridiche ed economiche, se disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia. In caso contrario, in analogia a quanto previsto per il primo ciclo, l’insegnamento è affidato intà aidel consiglio di classe. In ogni caso, anche laddove la titolarità dell’insegnamento venga attribuita a un insegnante di materie giuridiche ed economiche, gli obiettivi di apprendimento vanno perseguiti attraverso la più ampia collaborazione tra tutti i, valorizzando la trasversalità del curricolo.