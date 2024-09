Ema Stokholma al posto di Andrea Perroni a Radio2 Social Club

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 7 settembre 2024) Novità a, il programma radiofonico che dal 2019 è anche televisivo, ogni mattina su Rai 2. Lunedì 16 settembre inizierà la nuova stagione con un significativo cambio alla conduzione: con Luca Barbarossa ci sarà Ema: Emasubentra adGià volto e voce di, la speaker approda alaldi, che ha fatto coppia con Barbarossa fin dagli inizi della trasmissione (nel 2010). Ad attenderlo c’è la nuova sfida di Binario 2 su Rai 2 in sostituzione di Fiorello. Felicissima (quasi incredula) della fiducia che Raie lo staff dihanno deciso di riporre in me! Per me questa è un’avventura super stimolante: non vedo l’ora di imparare cose nuove e mettermi alla prova.