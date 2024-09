Due malware stanno seminando il panico tra gli utenti | sfruttano due app famosissime

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 7 settembre 2024) Gli esperti di sicurezza raccomandano massima attenzione: le minacce informatiche sono sempre più difficili da individuare. Negli ultimi mesi, la sicurezza online è stata messa a dura prova da una serie di attacchi mirati a diversi settori. Le tecniche utilizzate dai cybercriminali diventano sempre più sofisticate, ampliando il raggio d’azione su piattaforme digitali che solitamente godono di grande fiducia tra gli. Entrambi isono particolarmente insidiosi e richiedono misure di sicurezza avanzate – cityrumors.itLe campagne di phishing e iche si diffondono attraverso e-mail o siti web compromessi sono ormai strumenti comuni nelle mani degli hacker. Proprio in questi giorni, due nuovidestando particolare preoccupazione tra gli esperti di sicurezza per l’originalità dei canali sfruttati per diffondersi e sottrarre informazioni sensibili.