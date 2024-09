Campagne amare | Meteo folle e danni Noi agricoltori siamo senza paracadute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) "Quello che è successo in questi giorni ha dimostrato ancora una volta che noi, nella battaglia contro il cambiamento climatico, ci lanciamo con unche si apre in ritardo, quando la terra è ormai troppo vicina. O che non si apre proprio. Non è possibile che un’assicurazione paghi il danno che abbiamo subito dopo più di un anno, chequi ancora a parlare dei risarcimenti delle gelate di aprile 2023", è la denuncia di Stefano Calderoni, presidente di Cia-Italiani Ferrara, che scende in campo dopo il pasticcio del Fondo mutualistico Agricat per i risarcimenti deidel 2023. Pasticcio che si va a sommare con una situazione difficile, la quota delle assicurazioni agricole agevolate – passate dal 70 al 52% – in maniera retroattiva, a partire dal 2022.