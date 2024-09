Boccia replica a Meloni? Proprio una dilettante E tagga Cernobbio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) Maria Rosaria, imprenditrice il cui nome è balzato agli onori di cronaca per la vicenda che ha portato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alle dimissioni, è intervenuta nuovamente su Instagram. In una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale, l'influencer ha scritto parole che sembrano dirette alla presidente del Consiglio Giorgiato, dove la leader di Fratelli d'Italia ha avuto oggi un incontro bilaterale con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "'Questa persona' èuna!", ha scritto all'indomani della resa di Sangiuliano a corredo di una foto che la ritrae. Tutto fa credere che la cosiddetta "consulente fantasma" abbiato alla premier, che questa mattina è tornata sul caso senza chiamare la diretta interessata per nome.