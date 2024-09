Ancelotti | Un leader deve saper ascoltare Non bisogna pensare di sapere tutto solo perché si è il capo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024)ha tenuto una conferenza al “Mexico Siglo XXI‘ della Fondazione Telmex. L’allenatore del Real Madrid ha parlato di chi lo ha spinto a seguire la carriera di tecnico e ha spiegato la sua visione del ruolo. «Non ho sempre pensato di fare l’allenatore. Un giorno, al Milan, Sacchi mi disse: “Il giorno in cui smetterai di giocare vorrei che tu fossi il mio assistente”. Era un genio del calcio. Ha cambiato modo di allenare. È stato un grande maestro. Mi ha dato molto, come Eriksson. La cosa importante è la conoscenza. Quando inizi non hai esperienza. Non si può comprare. Arriva con il tempo, ma non la conoscenza. La passione e la curiosità sono importanti. C’è sempre qualcosa da imparare». «Le incontro ogni giorno. È un lavoro con molto potere e responsabilità. Posso scegliere a che ora allenare, chi allenare, ma alla fine si tratta di un rapporto tra persone.