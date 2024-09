Zelensky a Cernobbio | Portiamo la guerra in Russia affinché Putin senta pressione Poi scherza su un possibile attacco al Cremlino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Stiamo portando lainVladimire si possa cercare la pace”. Aè il giorno di Volodymyr: il presidente ucraino a Villa d’Este ha incontrato l’ambasciatore Usa Jack Markell e poi è intervenuto al Forum Teha Ambrosetti in corso sul lago di Como nel corso del panel intitolato ‘L’aggressione Russa contro l’Ucraina‘.rivendica le mosse delle ultime settimane: “L’Ucraina vuole porre fine a questama non attraverso la distruzione della nostra nazione. Lanon ci lascia scelta se non quella di lottare per le nostre vite”. E il messaggio che il presidente ucraino vuole veicolare è sempre lo stesso: Kiev attacca in territorio russo per “cercare la pace” e “salvare vite”. Il suo è a più ripreso un tentativo di rassicurare i Paesi della Nato sull’uso delle armi a lungo raggio.