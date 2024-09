Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024)DEL 6 SETTEMBREORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINO E CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA GIARDINETTI E FINOCCHIO. SULLA NETTUNENSE POI CODE NEI DUE SENSI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA E CODE PER LAVORI TRA CAMPOLEONE E VALLELATA QUI ATTIVO ANCHE IL SENSO UNICO ALTERNATO IL TRASPORTO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO DOMANI 7 SETTEMBRE SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 13 ALLE 17. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral