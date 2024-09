Vendite al dettaglio bene in Italia a luglio | in crescita i profumi male i giocattoli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’Istat ha diffuso in queste ore i dati per lealdi2024: la variazione congiunturale è positiva. Le statistiche si riferiscono sia al valore (+0,5%) sia al volume (+0,3%). Sono in aumento ledei beni alimentari (+0,5% in valore e +0,4% in volume) e quelle dei beni non alimentari (+0,6% in valore e +0,2% in volume). Tra maggio elealsono aumentate in valore (+0,3%) e rimaste stazionarie in volume. Ledei beni alimentari sono inin valore e in volume (rispettivamente +0,5% e +0,2%). Ledei beni non alimentari registrano un lieve aumento in valore (+0,1%) e un calo in volume (-0,2%).alin(CANVA FOTO) – cityrumors.